Kriminalität : Drogenring zerschlagen: Acht Drogendealer festgenommen

Die Polizei Lübeck hat zusammen mit dem Zollfahndungsamt Hamburg und der spanischen Polizei einen Drogenring zerschlagen.

Lübeck | Dabei wurden acht Personen im Alter zwischen 17 und 54 Jahren verhaftet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Seit Oktober 2020 ermittelten die Beamten gegen die Bande mit Hauptsitz in Lübeck. Einzelne Bandenmitglieder stammten aus Kiel, Heide und dem spanischen Lloret de Mar. Der Gruppe wird vorgeworfen, die Drogenszenen in Lübeck, Kiel und an der ...

