Brände : Driving Range von Golfclub abgebrannt: 350 000 Euro Schaden

Kurz nach Mitternacht bricht auf einer Driving Range eines Hamburger Golfclubs ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, kann jedoch nicht verhindern, dass weite Teile eines Gebäudes komplett abbrennen. Der Schaden beträgt rund 350 000 Euro.

Avatar_shz von dpa

01. November 2019, 15:22 Uhr

In einem Golfclub in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) hat ein Großfeuer auf einer Driving Range einen Sachschaden von rund 350 000 Euro verursacht. Mit einem Großaufgebot hatten Feuerwehren aus Hamburg und Schleswig-Holstein in der Nacht den Brand bekämpft. Drei der vier Unterstände, aus dem die Abschlaghütte bestand, seien jedoch komplett abgebrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Abschlagunterstand hätte vor den Flammen gerettet werden können.

Eine Anwohnerin habe laut Polizei gegen halb eins den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Als diese eintraf, habe das 20 Meter breite und 50 Meter lange Gebäude der Range bereits voll in Brand gestanden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Obwohl mehrere Löschtrupps das Feuer von außen in Angriff nahmen, konnte ein Ausbrennen des Gebäudes größtenteils nicht mehr verhindert werden. Da sich die Versorgung mit ausreichend Löschwasser nach Angaben der Feuerwehr als schwierig herausstellte, musste mit Hilfe eines speziellen Schlauchwagens eine zusätzliche Wasserversorgung eingerichtet werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an.

Wieso das Feuer auf der Range des Golfclubs Hamburg Wendlohe ausbrach, war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da sich das Gelände des Clubs direkt an der Landesgrenze von Hamburg und Schleswig-Holstein befindet, waren mehrere Feuerwehren aus beiden Bundesländern an dem Einsatz beteiligt. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Bei einer Driving Range handelt es sich meist um eine große Wiese, auf der Golfspieler längere Schläge üben können.