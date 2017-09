Prozesse : Dritter Prozess rund um G20-Krawalle startet

Im dritten Prozess rund um die Krawalle während des G20-Gipfels muss sich heute ein 21-jähriger Franzose vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei der «Welcome to Hell»-Demonstration am Tag vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs Flaschen auf Polizisten geworfen und gegen seine Festnahme gewaltsam Widerstand geleistet zu haben. Damit habe sich der Angeklagte, der seit rund zwei Monaten in Untersuchungshaft sitzt, der versuchten gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht.