Kriminalität : Dreister Griff in Busfahrer-Kasse: Intensivtäter geschnappt

Nach einem dreisten Griff in die Kasse eines Linienbusses und einem Angriff auf zwei Busfahrer hat die Polizei in Hamburg drei Teenager festgenommen, einer ist Intensivtäter. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen hatten sich im Stadtteil Othmarschen nach dem Ende einer Fahrt in den Bus geschlichen und sich an der Kasse zu schaffen gemacht. Der 55 Jahre alte Fahrer und sein 42 Jahre alter Kollege schafften es, einen der jungen Leute festhalten. Seine beiden Komplizen versuchten vergeblich, ihn zu befreien. Schließlich bekamen die herbeigerufenen Polizeibeamten alle drei zu fassen. Der 16-Jährige war der Polizei als Intensiv-Täter bekannt. Die Fahrer zogen sich bei dem Gerangel Kratz- und Schürfwunden zu.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 16:03 Uhr