Unfälle : Dreijährige bei Unfall aus Auto geschleudert: Schwerverletzt

Bei einem Unfall ist in Hamburg ein dreijähriges Mädchen samt Kindersitz aus einem Auto geschleudert und schwer verletzt worden.

Hamburg | Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Samstagmorgen ein 45-Jähriger mit seinem Wagen an einer Einmündung im Stadtteil Osdorf mit dem Auto zusammengestoßen, in dem das Kind saß. Durch die Wucht des Aufpralls sei die hintere Tür des Fahrzeugs abger...

