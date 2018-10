Unfälle : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Norderstedt

von dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Norderstedt im Kreis Segeberg sind zwei Menschen schwer und eine Schwangere leicht verletzt worden. Wie es zu dem Unfall mit insgesamt drei Autos am Dienstag kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die beiden Schwerverletzten seien mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die schwangere Frau sei zur Untersuchung ebenfalls ins Hospital gekommen.