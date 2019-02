Kriminalität : Drei mutmaßliche Drogenhändler bei Razzia in Kiel verhaftet

Ermittler haben bei einer Drogen-Razzia in Kiel am Donnerstag drei mutmaßliche Dealer verhaftet. Die Verdächtigen sollen überwiegend Marihuana im Bereich der Kneipen- und Discothekenszene in der Bergstraße verkauft haben, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Die Haftbefehle waren bereits im vor der Razzia erwirkt worden. Die Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

von dpa

21. Februar 2019, 14:53 Uhr

Beamte durchsuchten am Donnerstagmorgen im Kieler Stadtgebiet neun Wohnungen und Geschäftsräume. Dabei stellten sie Drogen in nicht geringer Menge, eine Schreckschusswaffe und einen Baseballschläger sicher. Gegen mehrere Männer wird wegen Verdacht des unerlaubten bandenmäßigen und bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt.