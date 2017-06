Unfälle : Drei junge Männer kentern in Kanu: 19-Jähriger vermisst

Nach einem Unglück mit einem Kanu auf dem Dieksee bei Malente (Kreis Ostholstein) wird ein 19-Jähriger vermisst. Das Kanu, in dem der 19-Jährige und zwei weitere junge Männer saßen, sei am Sonntagabend aus unbekannter Ursache umgekippt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Einer der Insassen habe sich selbst retten können, ein anderer sei von Rettungskräften aus dem Wasser gezogen worden. Der dritte Mann tauchte demnach nicht wieder auf. Eine nächtliche Suchaktion mit einem Hubschrauber und mehreren Booten blieb nach Polizeiangaben ergebnislos. Die Suche nach dem 19-Jährigen sollte am Montagvormittag fortgesetzt werden. Seine beiden Begleiter wurden seelsorgerisch betreut.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 10:22 Uhr