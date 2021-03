Kriminalität : Drei Festnahmen bei Razzia gegen mutmaßliche Drogenbande

Wenige Monate nach der Entdeckung einer Cannabis-Plantage im rheinland-pfälzischen Bitburg-Prüm hat die Polizei bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen und Hamburg drei Menschen festgenommen.

Trier/Leverkusen | Bei der Drogenrazzia am Dienstag seien Objekte in Leverkusen, Monheim am Rhein, in Krefeld und Hamburg durchsucht wurden, teilte die zuständige Polizei Trier mit. In Leverkusen stießen die Fahnder auf eine weitere Cannabis-Plantage mit mehreren Hundert Pflanzen. Außerdem stellten sie dort etwa acht Kilo abgepacktes Marihuana sowie mehrere Liter mut...

