International : Drei Eilanträge gegen G20-Demonstrationsverbot bei Gericht

Nach der am 9. Juni veröffentlichten Verfügung dürfen in einem Korridor verschiedener Routen zwischen Flughafen und Innenstadt vom 7. Juli (6.00 Uhr) bis zum 8. Juli (17.00 Uhr) keine Demonstrationen stattfinden. Das gilt am 7. Juli auch von 16.00 bis 24.00 Uhr rund um die Elbphilharmonie, weil die Staats- und Regierungschefs der G20 dort ein Konzert besuchen.

Gegen diese Anordnung haben G20-Gegner Widerspruch beim Verwaltungsgericht eingelegt. Weil die Verfügung aber sofort vollziehbar ist, versuchen die Kläger, im Eilverfahren einstweiligen Rechtsschutz zu bekommen. Das Gericht angerufen haben die Veranstalter eines beabsichtigten Camps im Stadtpark, eine Initiative für eine Dauerkundgebung im Gängeviertel und die Organisatoren der Großdemonstration am 8. Juli unter dem Motto «G20 - not welcome!».

Über die Anträge werden drei verschiedene Kammern beim Verwaltungsgericht entscheiden. Einen Termin dafür gebe es noch nicht, sagte die Sprecherin. Das Gericht arbeite mit Hochdruck an den Verfahren.

20.Jun.2017 | 18:34 Uhr