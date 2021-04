Gesundheit : Drei Astrazeneca-Impftage für alle Hamburger ab 60 Jahren

Hamburg drückt bei den Corona-Schutzimpfungen aufs Tempo. An drei Tagen können sich alle Einwohner ab 60 Jahren mit Astrazeneca impfen lassen - unabhängig von der Priorisierung.

Hamburg | In Hamburg werden am Mittwoch, Donnerstag und Freitag für alle impfwilligen Hamburger ab 60 Jahren Termine mit dem Impfstoff Astrazeneca angeboten. Insgesamt gibt es an den drei Tagen 24 000 Termine für diese Personen – unabhängig von der derzeitigen Priorisierung, wie die Sozialbehörde am Montag mitteilte. Ein Termin muss vorher telefonisch unter 116...

