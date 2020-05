Fernsehen : Dreharbeiten für ZDF-Reihe «Terra X» ab Freitag in Ratzeburg

Der Ratzeburger See wird am Freitag zum Versuchslabor. Für die ZDF-Sendung «Terra X: Lesch & Steffens» führt ein Produktionsteam des ZDF von 18.00 bis 21.30 Uhr auf dem See einen Test für ein Laserexperiment durch. Damit solle die Erdkrümmung sichtbar gemacht werden, teilte der Kreis Herzogtum Lauenburg mit.

07. Mai 2020, 11:59 Uhr

Dafür werde von der Schlosswiese in Ratzeburg aus ein gebündelter Laserstrahl über eine längere Distanz auf ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf dem See gerichtet, sagte ein Kreissprecher. Das Boot werde im Laufe des Versuchs seine Position verändern, dabei werde der Treffpunkt des Lasers auf dem Boot protokolliert. Durch die Höhenunterschiede des Auftreffpunktes in Abhängigkeit zur Entfernung zum Ufer lasse sich nachweisen, dass die Seeoberfläche und damit die Erde nicht flach sei, sagte der Kreissprecher. Die eigentlichen Dreharbeiten für den Beitrag sollen Ende Mai oder Mitte Juni stattfinden, ein Sendetermin steht noch nicht fest.