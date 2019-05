Fernsehen : Dreharbeiten für «Großstadtrevier» in neuer Wache

Das Hamburger «Großstadtrevier» hat ein neues Zuhause. Am Freitag haben die Dreharbeiten für die neue Staffel des ARD-Dauerbrenners im Studio Hamburg begonnen - und zwar in einer neuen Wache, wie das Erste am Freitag mitteilte. Der Umzug des Teams um Kommissariatsleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer) und Urgestein Dirk Matthies (Jan Fedder) war nötig geworden, nachdem in der letzten Folge der 32. Staffel die legendäre Polizeiwache in Hamburg-Bahrenfeld in die Luft geflogen war.

von dpa

03. Mai 2019, 13:15 Uhr

«Wir werden uns nicht untreu, wir werden nur zeitgemäß», sagte Schauspielerin Fischer zur neuen Heimat des 14. Polizeikommissariats. «Die Wache brauchte ein neues Kostüm, wie auch Küppers mal einen neuen Haarschnitt.» Beim Team dagegen wird es in der kommenden Staffel keine Veränderungen geben. Die 16 neuen Folgen werden bis Jahresende gedreht und sollen einem Sprecher zufolge voraussichtlich Anfang 2020 auf die Bildschirme kommen.

Folge 438, «Das Revier explodiert», hatten Anfang April etwa 2,54 Millionen Menschen gesehen. Das entsprach einem Marktanteil von 11,7 Prozent. Die erste Folge der beliebten Vorabendserie wurde vor mehr als 32 Jahren ausgestrahlt.