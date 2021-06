Fußball : Dragqueen Olivia Jones startet Petition nach UEFA-Verbot

Nach dem UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben hat die Hamburger Dragqueen Olivia Jones gefordert, dass Sängerin Conchita Wurst am Mittwoch dort die Nationalhymne singen sollte.

Hamburg | Eine entsprechende Petition mit dem Titel „BUH-EFA! Conchita for Nationalhymne!“ hatte Jones am Dienstag auf der Plattform change.org gestartet. Es sei traurig, dass das Stadion nun doch nicht in Regenbogenfarben leuchten dürfe, schreibt sie in der Petition. „Ihr nennt das "Politik". Wir als Olivia Jones Familie finden: Wenn man ein wichtiges Zeichen ...

