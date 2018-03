Fußball : Doppelpack von Belfodil: Bremen nach 3:1 kurz vor Rettung

Dank des ersten Bundesliga-Doppelpacks von Ishak Belfodil kann Werder Bremen seine Planungen für eine weitere Saison in der deutschen Eliteklasse intensivieren. Angeführt von seinem algerischen Matchwinner bezwangen die Norddeutschen den FC Augsburg am Samstag mit 3:1 (2:0) und machten durch den fünften Sieg in den vergangenen sieben Ligapartien einen weiteren Riesenschritt zum Klassenerhalt.

von dpa

17. März 2018, 17:41 Uhr

Die spielstarken Bremer haben nun satte acht Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16 und liegen nur noch zwei Zähler hinter dem FCA (35), der nach vier Erfolgen in Serie gegen Werder erstmals wieder unterlag. Vor 30 080 Zuschauern sorgte Belfodil (5. Minute, 40.) für die entspannte Pausenführung der Gäste. Nach einer ersten Halbzeit zum Vergessen kamen die Augsburger besser ins Spiel, brachten am Ende aber nicht mehr als den Anschluss durch Rani Khedira (63.) zustande. Den Bremer Schlusspunkt setzte Kapitän Max Kruse (82.).