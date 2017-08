Energie : Dong Energy verkauft die Hälfte an «Borkum Riffgrund 2»

Der Windparkbauer Dong Energy will die Hälfte seines im Bau befindlichen Windparks «Borkum Riffgrund 2» noch vor dessen Eröffnung bis Ende dieses Jahres verkaufen. Anteiliger Käufer der Anlage mit ihren 56 Turbinen und einer geplanten Gesamtleistung von 450 Megawatt sei der US-Partner «Global Infrastructure Partners (GIP)», teilte der börsennotierte Konzern aus Dänemark am Montag mit. Der Gesamtwert des Deals wird demnach auf rund 1,17 Milliarden Euro beziffert. 2019 soll der Windpark in Betrieb gehen und dann den Angaben nach bis zu 460 000 Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen können. «Riffgrund 2» liegt wie «Riffgrund 1» rund 60 Kilometer vor der deutschen Küste und rund 35 Kilometer nördlich der Insel Borkum.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 20:42 Uhr