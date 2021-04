Fußball : Döring: Keller bekommt „ständig die Torten ins Gesicht“

Für den Chef des Schleswig-Holsteiner Fußballverbandes, Uwe Döring, geht es beim bevorstehenden DFB-Gipfel in Potsdam nicht um das Ende der Amtszeit von Fritz Keller, sondern um weitere Kompetenzen für den DFB-Präsidenten.

Frankfurt am Main | In einem Interview der „Sportschau“ fordert Döring mehr Macht für den 64 Jahre alten Verbandschef, dem aktuell „die Richtlinienkompetenz entzogen worden sei“. Es könne nicht sein, „dass Keller ständig die Torten ins Gesicht bekommt - aber im Grunde nur der Grüß-August ist“. Keller ist nach einem Nazi-Vergleich in einer DFB-Präsidiumssitzung in den ...

