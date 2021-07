Leichtathletik : Diskus-Talent Sosna kämpft in Mannheim um EM-Ticket

Bei der Junioren-Gala in Mannheim am Wochenende will Mika Sosna seine nationale Vormachtstellung im Diskuswerfen beweisen und sich die Teilnahme an der U20-Europameisterschaft in Tallinn (15.

Mannheim | bis 18. Juli) sichern. Das Nachwuchs-Talent von der TSG Bergedorf hatte im Mai mit 65,81 Metern zwischenzeitlich eine Weltjahresbestweite erzielt und steigt am Samstag (17.15 Uhr) als Favorit im Kampf um die EM-Tickets in den Ring. „Natürlich steht man ordentlich unter Druck. Alle Bundestrainer erwarten von einem, dass man jetzt zu einhundert Proze...

