Parteien : Dirk Nockemann: AfD-Spitzenkandidat für Bürgerschaftswahl

Die Hamburger AfD zieht mit ihrem Landesvorsitzenden Dirk Nockemann als Spitzenkandidat in die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr. Ein Parteitag wählte ihn am Samstag auf Platz eins der Landesliste. In einer Kampfkandidatur gegen den Co-Fraktionsvorsitzenden Alexander Wolf stimmten 78 Parteimitglieder für Nockemann, 36 für Wolf. Sechs Stimmberechtigte lehnten beide als Kandidaten ab.

Avatar_shz von dpa

28. September 2019, 14:49 Uhr

Ursprünglich hatte der Vorstand Nockemann und Wolf als Spitzenduo vorgeschlagen, nach einem Losentscheid mit Wolf auf Platz eins und Nockemann auf Platz zwei. Dies lehnte die Mehrheit des Parteitags allerdings ab.