Handball : Dirk Leun erwartet „sehr anspruchsvolle“ Handball-Saison

Acht Wochen vor dem Beginn der Bundesliga-Saison 2021/22 sind die Handballerinnen des Buxtehuder SV in die Vorbereitung gestartet.

Buxtehude | Allerdings musste Trainer Dirk Leun in der Auftakteinheit gleich auf mehrere Spielerinnen verzichten. Katharina Filter und Liv Süchting nehmen mit der DHB-Auswahl vom 13. bis 18. Juli an der Beachhandball-EM in Bulgarien teil. Mia Lakenmacher wird wegen eines Kreuzbandrisses längerfristig fehlen, während Mieke Düvel und Lisa Antl ein Rehaprogramm a...

