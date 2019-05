Unfälle : Diesel im Hafen ausgetreten: Ursache des Lecks unklar

Ein Leck geschlagenes Boot hat Dieselkraftsoff über Zehntausende Quadratmeter des Hamburger Hafens verteilt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.

von dpa

26. Mai 2019, 14:34 Uhr

Im Hamburger Hafen haben sich auf einer Fläche von 40 000 Quadratmetern rund 2000 Liter Diesel eines Leck geschlagenen Bootes verteilt. Der Bereich des Hafenbeckens im Stadtteil Veddel wurde am Samstag für mehrere Stunden für die Schifffahrt gesperrt, ehe der Diesel abgepumpt werden konnte, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Zwischenzeitlich verhinderte die Feuerwehr mit auf dem Wasser liegenden Schläuchen, dass sich der Ölfilm auf die Norderelbe ausbreiten konnte. Den Einsatz koordinierte die Behörde für Umwelt und Energie gemeinsam mit der Feuerwehr. Am Nachmittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Unklar war auch am Sonntag noch, wie das betroffene Schubboot beschädigt worden war. Das Leck unterhalb der Wasserlinie war wohl beim Festmachen des Bootes entdeckt worden. Die Feuerwehr dichtete das Leck ab und pumpte den restlichen Kraftstoff aus dem Boottank um. Das Boot wurde vom Peutehafen in die Werft gebracht. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen der Verschmutzung des Hafenbereichs.