Kriminalität : Diebes-Trio kehrt an Tatort zurück: Festnahme

Ein Diebes-Trio ist in Itzehoe an einen Tatort zurückgekehrt - und geschnappt worden.

Bekmünde | Die Verdächtigen seien am vergangenen Freitag in einer Tankstelle entdeckt worden, die sie bereits zwei Tage zuvor auf einem Beutezug angesteuert hatten, teilte die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mit. Kurz nach einem Hinweis eines Tankstellenmitar...

