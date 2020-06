Kriminalität : Dieb verletzt Supermarkt-Mitarbeiter mit Messer

Avatar_shz von dpa

20. Juni 2020, 13:27 Uhr

Ein Dieb hat im Hamburger Stadtteil Harburg zwei Mitarbeiter eines Supermarktes mit einem Messer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, hatte der Mann am Freitagabend im Supermarkt in der Winsener Straße versucht, 15 Dosen eines alkoholischen Getränkes zu stehlen. Zwei Mitarbeiter wollten den Mann stoppen, woraufhin er sein Diebesgut wegwarf und ein Messer zog. Der Mann verletzte die beiden Angestellten und sich selbst. Sie mussten von Rettungskräften versorgt werden. Laut Polizeiangaben sollte der Mann am Samstag einem Richter zugeführt werden.