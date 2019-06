Theater : «Die Schulz-Story» eröffnet bundesweite Privattheatertage

«Die Schulz-Story» über den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz eröffnet heute Abend die bundesweiten Privattheatertage. Das Theaterstück nach dem Bestseller von Markus Feldenkirchen wird vom Studio Theater Stuttgart im Altonaer Theater auf die Bühne gebracht, Regie führt Christof Küster, teilten die Veranstalter mit.

von dpa

11. Juni 2019, 01:20 Uhr

Bei dem Festival werden bis zum 23. Juni insgesamt zwölf herausragende Inszenierungen aus dem gesamten Bundesgebiet gezeigt. Sie konkurrieren in den Kategorien «Komödie», «(Zeitgenössisches) Drama» und «Klassiker» um den Monica-Bleibtreu-Preis. Die Auszeichnungen werden bei einer Gala am 23. Juni in den Hamburger Kammerspielen verliehen.