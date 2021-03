Umwelt : Die Knicks gehören wieder den Tieren: Waldersatz im Norden

„Lebende Zäune“, „grüne Wände“ oder „kleine Deiche“ - es gibt viele Bezeichnungen für Schleswig-Holsteins Knicks. Ihre ökologische Funktion können sie nur erfüllen, wenn sie entsprechend gepflegt werden.

Molfsee | Motorsäge und Heckenschere bleiben in den Schuppen: In Schleswig-Holsteins Knicks ist die Pflege zu Monatsbeginn eingestellt worden. Die in Deutschland einzigartigen Baum- und Gestrüpphecken dürfen nur den Winter über gepflegt werden. Ab März gehören die rund 45 000 Kilometer „lebenden Hecken“ zwischen Nord- und Ostsee den Tieren. „Sie nehmen ein Proz...

