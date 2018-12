Tiere : Die europäische Auster kehrt zurück in die Nordsee

von dpa

31. Dezember 2018, 12:13 Uhr

Die europäische Auster kehrt zurück. Das Bundesamt für Naturschutz BfN unternimmt zusammen mit dem Alfred Wegner Institut Helgoland ein Wiederansiedlungsprojekt für die Deutsche Bucht. Auf Helgoland wird seit 2017 eine Austernzucht aufgebaut, sagte Muschelexperte Rainer Borcherding: «2018 haben die Jungaustern sich sehr gut entwickelt, so dass in den kommenden Jahren die ersten Auswilderungen in Offshore-Windparks der deutschen Nordsee erfolgen können. Dort sind die Austern vor Grundschleppnetzen geschützt und können hoffentlich neue Bänke bilden.»