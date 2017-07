Tiere : Die ersten Heuler dieser Saison werden ausgewildert

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Die Seehundstation Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen will heute die ersten «Heuler» der Saison auswildern. Die jungen Robben werden per Schiff ins Wattenmeer gebracht und bei Niedrigwasser vor einer Sandbank ausgesetzt. Die Seehundbabys mit den Namen Kalle, Maud, Martha und Robert hätten sich in nur sieben Wochen das notwendige Mindestgewicht von 25 Kilogramm angefuttert, sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger. Die Biologin wird die ersten vier von den bislang 244 erfolgreich aufgezogenen Tieren dieser Saison bei ihrer Heimkehr in die Nordsee begleiten. «Heuler» sind Seehundbabys, die in den ersten fünf Lebenswochen während der Stillzeit den Kontakt zu ihrer Mutter dauerhaft verloren haben.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 02:38 Uhr