Fußball : Diamantakos und Hornschuh verlassen FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat nach dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga drei Spieler mit auslaufenden Verträgen verabschiedet. Wie der Kiezclub am Montag mitteilte, werden Stürmer Dimitrios Diamantakos und Abwehrspieler Marc Hornschuh den Verein verlassen. Verteidiger Jan-Philipp Kalla, der das Trikot der Braun-Weißen seit 2005 trägt, bleibt dem Club in einer noch nicht näher bezeichneten Funktion erhalten, hieß es.

Avatar_shz von dpa

29. Juni 2020, 15:10 Uhr

Der Grieche Diamantakos absolvierte seit Januar 2018 insgesamt 51 Spiele für St. Pauli und erzielte dabei 20 Tore. Der 27-Jährige wird künftig für Hajduk Split stürmen. Hornschuh bestritt seit Sommer 2015 in der 2. Liga 59 Partien und traf zweimal. Der künftige Verein des 29 Jahre alten Defensiv-Allrounders, der zuletzt wiederholt von Verletzungen zurückgeworfen wurde, blieb offen.