Gewerkschaften : DGB-Chefin begrüßt Testpflicht für Unternehmen

Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger hat die von der Bundesregierung beschlossene Corona-Testpflicht für Unternehmen begrüßt.

Hamburg | „Das ist ein absolut notwendiger Schritt“, sagte sie am Mittwoch. Obwohl viele Betriebe in Hamburg bereits freiwillig testeten, gelte das nicht für alle. Untersuchungen hätten ergeben, dass in Deutschland bis zu 40 Prozent der Beschäftigten ohne Tests arbeiten müssten. „Hier wird das Risiko einseitig auf die Beschäftigten abgewälzt“, sagte Karger. „De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.