Fußball : DFL setzt Spiele HSV gegen KSC und Kiel gegen Sandhausen ab

Die Deutsche Fußball Liga hat die Spiele der 2.

Karlsruhe | Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC sowie zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen abgesetzt. Dies teilte die DFL am Donnerstag mit. Wegen Corona-Fällen müssen die Spieler von Karlsruhe und Kiel bis zum 20. April in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Partie beim HSV war für den 20. April terminiert, die in Kiel am 21...

