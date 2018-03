Fußball : DFB zeichnet Altona 93 für vorbildliche Integration aus

Große Ehre für Altona 93: Der Hamburger Verein hat am späten Montagabend in Berlin den Integrationspreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erhalten. Aus 162 Bewerbungen wurde der Stadtteilclub als vorbildlichster Verein Deutschlands ausgezeichnet. Als Preis gab es ein Fahrzeug des DFB-Hauptsponsors im Wert von 45 000 Euro.

von dpa

27. März 2018, 12:27 Uhr

«Dieser Preis bedeutet uns sehr viel», sagte Vereinschef Dirk Barthel am Dienstag. «Wir haben im Moment Höhen und Tiefen.» Die Auszeichnung gehöre definitiv zu den Höhen. Gleiches gilt für den 125. Geburtstag des Clubs, der in diesem Jahr gefeiert wird. Zu den Tiefen zählt Barthel den Tod des ehemaligen Ehrenratsvorsitzenden Jürgen Kuntze-Braack sowie den vorletzten Tabellenplatz des Liga-Teams in der Regionalliga Nord.

Altona 93 hat die Integration als Vereinsziel in seiner Satzung verankert. In Wladimir Bondarenko, der den Preis mit entgegen nahm, verfügt der Club über einen eigenen Integrationsbeauftragten. Dazu werden Angebote für Flüchtlingskinder und deren Eltern aus Erstaufnahmeeinrichtungen und Unterkünften vorgehalten. Am Dienstagabend war die Hamburger Delegation zum Länderspiel zwischen Deutschland und Brasilien im Berliner Olympiastadion eingeladen.