Fußball : DFB setzt letzte Saison-Spiele des VfB Lübeck zeitgenau an

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die letzten sieben Partien des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck bis zum Saisonende zeitgenau angesetzt.

Lübeck | Am 32. Spieltag treten die Mecklenburger am 18. April (14.00 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim an. Es folgen die Partien gegen den FC Ingolstadt (21. April, 19.00 Uhr), beim 1. FC Magdeburg (25. April, 13.00 Uhr), gegen den SV Wehen Wiesbaden (4. Mai, 19.00 Uhr), beim SV Meppen (9. Mai, 13.00 Uhr) und gegen den FSV Zwickau (17. Mai, 19.00 Uhr). Zum Sai...

