Fußball : DFB-Pokal: Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt Kiel

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals den Zweitligisten Holstein Kiel.

Köln | Das ergab die Auslosung am Sonntag durch den Segler Boris Herrmann während der „Sportschau“ der ARD in Köln. Die Essener hatten am Dienstag überraschend den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen. In den...

