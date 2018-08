Parteien : Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel mit Merkel

von dpa

27. August 2018, 16:13 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im Oktober Gast sein beim Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Mehr als 1000 Delegierte und Gäste werden erwartet, wie die Junge Union Schleswig-Holstein am Montag in Kiel mitteilte. Das Treffen findet vom 5. bis 7. Oktober in der Sparkassen-Arena statt, in der sonst der THW Kiel seine Handballspiele austrägt. Merkel werde voraussichtlich am 6. Oktober kommen, sagte Landesgeschäftsführer Florian Weigel. Am 31. August will die Junge Union in Kiel das Programm des Deutschlandtags vorstellen.