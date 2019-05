Verteidigung : Deutsches U-Boot U36 wieder einsatzbereit

Das U-Boot U36 der deutschen Marine ist nach einer Grundberührung wieder fahrfähig. Das berichtete die «Bild»-Zeitung am Donnerstagabend. Ein Marinesprecher bestätigte demnach der Zeitung, dass Experten nach Norwegen gereist seien und man die Reparatur habe unter Wasser ausführen können. Der Schaden am Heck-Ruder sei minimal gewesen. U36 könne nun alle geplanten weiteren Übungsvorhaben durchführen und am 8. Juni zurück nach Eckernförde fahren.

von dpa

24. Mai 2019, 05:24 Uhr

Am 14. Mai war das Boot beim Ablegen aus dem norwegischen Hafen Haakonsvern bei langsamster Fahrt leicht mit einem Felsen in Berührung gekommen. U36 gehört dem einzigen deutschen U-Boot-Geschwader an. Dieses ist mit sechs Booten im schleswig-holsteinischen Eckernförde stationiert. U36 war nach Marine-Angaben Ende Januar zu einer viermonatigen Fahrt nach Norwegen verabschiedet worden.