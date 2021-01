Pferdesport : Deutsches Spring- und Dressurderby auf August verschoben

Das Deutsche Spring- und Dressurderby findet auch in diesem Jahr nicht an seinem traditionellen Termin in der Himmelfahrtswoche statt.

Hamburg | Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, soll der Reitsportklassiker jetzt vom 25. bis 29. August ausgetragen werden. Verbunden ist damit die Hoffnung, dann auf dem Turnierplatz in Hamburg-Klein Flottbek auch wieder Zuschauer zulassen zu können. ...

