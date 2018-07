Pferderennen : Deutsches Derby der Galopper um 650 000 Euro

von dpa

08. Juli 2018, 03:52 Uhr

Hamburg (dpa) – Hamburg ist erneut Gastgeber für das traditionsreichste und bestdotierte Galopprennen in Deutschland. Heute startet auf der Rennbahn in Hamburg-Horn das 149. Deutsche Derby. Es geht um Preisgelder in Höhe von 650 000 Euro. 14 Hengste sind am Start. Damit ist das Feld das kleinste der vergangenen sechs Jahre. Der Finaltag der Derbywoche beginnt bereits um 11.30 Uhr. Zum Rahmenprogramm gehören zwei hoch dotierte Auktionsrennen: das Hapag-Lloyd-Rennen über 2200 Meter und das Rudolf-August-Oetker-Gedächtsnisrennen über 1600 Meter. In beiden Wettbewerben geht es um ein Preisgeld von 52 000 Euro.