Wetter : Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Der Deutsche Wetterdienst hat für Norddeutschland vor ergiebigem Dauerregen gewarnt. Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend könnten entlang der Elbe und nördlich davon zwischen 50 und 70 Litern, örtlich sogar mehr als 80 Liter pro Quadratmeter fallen, teilte der DWD am Donnerstagabend in Hamburg in einer Unwetterwarnung mit. Betroffen seien Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 20:40 Uhr