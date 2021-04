Medien : Deutscher Radiopreis: Verleihung am 2. September in Hamburg

Der Deutsche Radiopreis soll am 2. September in Hamburg verliehen werden.

Hamburg | Bis zum 31. Mai können alle deutschen Radiosender ihre Favoriten in zehn Kategorien einreichen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag in Hamburg mit. Die Sendungen und Leistungen müssen in der Zeit vom 15. Juni 2020 bis 31. Mai 2021 in Deutschland ausgestrahlt worden sein. In welchem Rahmen die Verleihung stattfindet, stehe noch nicht fest....

