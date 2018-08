Behindertensport : Deutsche Rollstuhl-Basketballerinnen verpassen WM-Finale

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben das Finale bei den Heim-Weltmeisterschaften in Hamburg verpasst. Die Mannschaft von Head-Coach Martin Otto musste sich am Freitag im Halbfinale Großbritannien mit 37:60 (14:35) geschlagen geben. Die Britinnen machten dank einer in allen Belangen überlegenen Vorstellung den erstmaligen Einzug in ein WM-Finale perfekt. Dort treffen sie auf die Niederlande, das sich mit x:xx gegen China durchsetzte.

von dpa

24. August 2018, 21:33 Uhr

Nachdem die Deutschen zuvor in allen sechs Turnierspielen ungeschlagen blieben, lagen sie gegen die Britinnen von Beginn an hinten, teilweise mit mehr als 20 Punkten. Weder in der Defensive noch im Angriff lief es optimal. Die Trefferquote des London- Paralympics-Siegers lag bei mageren 32 Prozent aus dem Feld (55 Prozent Großbritannien).

Vor allem die mit 31 Punkten überragende Helen Freeman traf nach Belieben. Auch bei den Rebounds hatte der Finalist die Nase vorn (37:29). Beste deutsche Korbjägerin war Marina Mohnen mit neun Punkten. Jetzt kämpft das deutsche Team am Samstag um Bronze, braucht für einen Erfolg gegen China aber eine klare Leistungssteigerung.

Die deutschen Herren beendeten die Heim-WM nach einem 72:56 gegen Südkorea auf Platz 13.