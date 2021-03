Extremismus : Deutsche IS-Rückkehrerin am Berliner Flughafen festgenommen

Der Generalbundesanwalt hat am Mittwoch am Berliner Flughafen eine deutsche IS-Rückkehrerin festnehmen lassen.

Karlsruhe | Der Frau aus Schleswig-Holstein wird unter anderem vorgeworfen, im Sommer 2016 ihren minderjährigen Sohn mit nach Syrien genommen zu haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Dieser sei dort vom Islamischen Staat (IS) mit noch nicht einmal 15 Jahren an der Waffe ausgebildet und auch als Kämpfer eingesetzt worden. Im März 2018 wurde er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.