Hockey : Deutsche Hockey-Männer im Härtetest

Mit den Rückkehrern Tobias Hauke und Martin Häner sowie den Neulingen Anton Boeckel und Thies Ole Prinz gehen die deutschen Hockey-Männer in das am Donnerstag beginnende Drei-Nationen-Turnier in Moers. Dort trifft das Team von Bundestrainer Stefan Kermas auf den Olympia-Zweiten Belgien und den Champions-Trophy-Vize Indien.