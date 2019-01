Handball : Deutsche Handballer fit für WM-Halbfinale gegen Norwegen

Handball-Bundestrainer Christian Prokop stehen für das WM-Halbfinale am Freitagabend (20.30 Uhr/ARD) gegen Norwegen alle Spieler zur Verfügung. «Wir werden morgen mit unserem kompletten Kader Zugriff haben und spielen», sagte Prokop am Donnerstag in Hamburg. «Das ist das, was auch nötig ist, wenn man unter den besten vier Mannschaften der Welt ist.» Auch der zuletzt angeschlagene Steffen Weinhold ist fit für die Partie. Prokop warnte davor, die Norweger nur auf ihren Superstar Sander Sagosen zu reduzieren.

von dpa

24. Januar 2019, 18:08 Uhr

«Diese Mannschaft kommt über eine absolute Kämpfermentalität», sagte der 40-Jährige. «Für uns ist es kein Wunschgegner. Wir nehmen es so, wie es kommt. Aber jetzt wollen wir natürlich auch mehr.»