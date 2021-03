Bahn : Deutsche Bahn steckt Rekordsumme in Infrastruktur

Die Rekordsumme von 680 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in diesem Jahr in ihre Infrastruktur in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Hamburg | Damit würden 60 Kilometer Gleise und 80 Weichen erneuert sowie 36 Haltestellen und Bahnhöfe modernisiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Allein auf der Marschbahn–Strecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt sollen rund 50 Kilometer Gleise und 5 Weichen erneuert werden. Durchgehenden Totalsperrungen seien für die Strecke nicht geplant,...

