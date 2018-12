Tiere : Der Seeteufel: Rauer Kerl mit empfindlicher Schale

Der Seeteufel sieht abstoßend aus und dämonisch, doch der «raue Kerl» ist eine «Mimose». Selbst eine sanfte Berührung tut dem Fisch weh, weiß Biologe Timo Kaminski. «So robust und so bösartig sie auch aussehen: Die Tiere haben eine hoch empfindliche Haut». Der Seeteufel im Multimar Wattforum musste daher bereits zum zweiten Mal auf die «Krankenstation».

von dpa

15. Dezember 2018, 10:38 Uhr

«Er hatte sich schon wieder an seiner Schwanzflosse verletzt», erzählte der Aquarium-Leiter. «Er hat sich nicht wohl gefühlt. Er hat die Schwanzflosse zusammen gekniffen und das Fressen eingestellt.»

Die Behandlung mit Medikamenten habe gut angeschlagen. Seit einigen Tagen sei der Raubfisch wieder in seinem angestammten Becken und verbreite Respekt, erzählt Kaminski. «Wenn er da ist, stehen die übrigen Fische in den anderen Ecken.»

Verständlich, denn der Seeteufel wirkt auch auf Menschen dämonisch: Vorne breit und platt gedrückt, der Rumpf schmal und hoch, besteht der Seeteufel fast nur aus einem Maul mit spitzen Zähnen. Seine Beute lockt er mit einem kleinen, fleischigen Hautlappen an, den er wie einen Angelköder hin und her schwingt. Kommt ein Fisch zu nahe, reißt er einfach sein riesiges Maul auf: Der Sog reißt die Beute in den Schlund.