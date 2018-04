Tourismus : Der Norden setzt auf nachhaltigen Kreuzfahrttourismus

Die Kreuzfahrtschifffahrt nach Schleswig-Holstein soll umweltfreundlicher werden. Dazu wollen Spitzenvertreter des Landes, der Landeshauptstadt Kiel, des Kieler Seehafens und der Reederei Aida Cruises heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Zu den Teilnehmern gehören Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Auch Umweltminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sind dabei.

von dpa

26. April 2018, 04:29 Uhr

Um die Umweltbelastung zu reduzieren, will der Kieler Hafen sich dafür einsetzen, Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit mit Flüssiggas (LNG) zu versorgen. Dies soll im Frühjahr nächsten Jahres starten. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird der Hafen eine Landstromanlage bekommen. Die Pilotanlage soll am Norwegenkai für Fährschiffe auf der Route Kiel-Oslo entstehen.

In der bereits gestarteten Saison werden 32 verschiedene Kreuzfahrtschiffe den Kieler Hafen 166 mal anfahren und etwa 600 000 Passagiere an Bord haben. Dies wären 17 Prozent mehr als im vergangenen Jahr (514 000).