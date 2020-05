Landtag : Der Norden bereitet sich auf große Öffnungswelle vor

Avatar_shz von dpa

15. Mai 2020, 12:35 Uhr

Das öffentliche Leben in der Corona-Krise kommt in Schleswig-Holstein wieder kräftiger in Gang. Von Montag an fallen unter strikten Auflagen zahlreiche Öffnungsverbote in Tourismus, Dienstleistungen und Freizeit weg. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte die Lockerungen in der vergangenen Woche angekündigt. Details erarbeitet die Regierung aus CDU, Grünen und FDP am Sonnabend. Alle Lockerungen sind an strenge Abstands- und Hygienevorgaben geknüpft. Auch darf sich die Infektionslage nicht deutlich verschlechtern. Vor diesem Hintergrund rief Günther die Bürger wiederholt eindringlich auf, die Regeln einzuhalten.