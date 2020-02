Wahlen : «Der Ball liegt auf der Spielfeldhälfte des Bürgermeisters»

Hamburgs Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank erwartet keine einfachen Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen mit dem bisherigen und vermutlich auch künftigen Partner SPD. «Unsere Themen liegen auf dem Tisch mit dem klaren Auftrag an Grün, diese Themen auch stärker zu machen in der nächsten Regierung», sagte Fegebank am Montag in Hamburg vor einer Sitzung der Bürgerschaftsfraktion mit alten und neuen Abgeordneten.

24. Februar 2020, 19:49 Uhr

«Verhandlungen sind nie einfach», sagte Fegebank. Der Ball liege nun auf der Spielfeldhälfte von Bürgermeister Peter Tschentscher. Dieser hatte nach der Wahl erklärt, eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition sei sehr naheliegend, er werde aber auch ein Gespräch mit der CDU führen.

Fegebank ging auch auf die Verstimmungen zwischen SPD und Grünen in der Endphase des Wahlkampfs ein. «Da spielen sich natürlich auch Situationen ab, in einer zugespitzten Situation, in der mit harten Bandagen gekämpft wird, wo es auch im Ton manchmal rauer wird.» Es werde wichtig sein, Vertrauen auf beiden Seiten wieder neu aufzubauen. Unter professionellen Politikerinnen und Politikern und aus einer Situation, die von einer übergroßen Mehrheit der Hamburger gewünscht und gewollt sei, sollte aber eine Einigung möglich sein.