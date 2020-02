Demonstrationen : Demonstration in Hamburg gegen Faschismus

In der Hamburger Innenstadt haben nach Polizeiinformationen etwa 600 Demonstranten am Freitagabend gegen Faschismus protestiert. Mehrere Parteien, Verbände und Initiativen hatten zu dem Protestmarsch aufgerufen. Unter dem Motto «Kein Fussbreit! Gemeinsam gegen Faschismus» versammelten sich die Demonstranten zur Kundgebung in der Nähe des Hauptbahnhofs und marschierten weiter über die Mönckebergstraße.

Avatar_shz von dpa

07. Februar 2020, 20:13 Uhr

Bereits vor zwei Tagen waren nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mehr als tausend Menschen in Hamburg auf die Straße gegangen und vor die Büros der CDU, AfD und FDP in der Innenstadt gezogen. Sie protestierten gegen die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP), der sich mit AfD-Stimmen hatte wählen lassen. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half - dies löste ein politisches Beben und einen Proteststurm aus.

Der Liberale kündigte zwar an, zurücktreten zu wollen, verwies am Freitag aber auf formelle Gründe, die einen sofortigen Rückzug schwierig machten.

In Hamburg wird am 23. Februar die Bürgerschaft neu gewählt.