Konflikte : Demonstration für Palästina: CDU kritisiert Aufruf

Hunderte Menschen zeigen in Hamburg ihre Unterstützung für die Palästinenser im Konflikt mit Israel. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion verurteilt die Demonstration als antisemitisch - und fordert wegen eines Aufrufs der Schura Konsequenzen.

Hamburg | Rund 200 Menschen haben am Mittwoch in Hamburg gegen das militärische Vorgehen Israels nach palästinensischen Raketenangriffen demonstriert. Sie fuhren nach Angaben der Polizei in 50 Autos durch die Stadt. Die Aktion unter dem Motto „Solidarität mit dem palästinensischen Volk“ sei friedlich verlaufen, hieß es vom Polizei-Lagedienst. Zunächst hatten di...

